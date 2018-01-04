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    "Арсенал" ушёл от поражения в матче АПЛ с "Челси", забив мяч в компенсированное время

    Встреча завершилась со счётом 2:2

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ «Арсенал» и «Челси» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 2:2.

    Гол в составе «Арсенала» на счету Джека Уилшира (63-я минута), Эктора Бельерина (92-я минута).

    У «Челси» отличился Эден Азар (67-я минута), Маркос Алонсо (84-я минута).

    После 22 туров «Челси» с 46 очками занимает третье место, «Арсенал» с набранными баллами расположился на шестой строчке.

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