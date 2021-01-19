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"Арсенал" одержал разгромную домашнюю победу

"Арсенал" одержал разгромную домашнюю победу "Арсенал" на своем поле обыграл "Ньюкасл" в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
19 января 2021 г. 02:20
Арсенал одержал разгромную домашнюю победу

"Арсенал" на своем поле обыграл "Ньюкасл" в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла в понедельник, 18 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч забил Букайо Сака.

Победа позволила "Арсеналу" набрать 27 очков и выйти на десятое место в чемпионате. "Ньюкасл" имеет в активе 19 очков и находится на 15-й позиции.

"Арсенал" в следующем туре 26 января на выезде сыграет с "Саутгемптоном". "Ньюкасл" тремя днями раньше на чужом поле встретится с "Астон Виллой".

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