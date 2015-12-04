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    Арда Туран избран "Человеком года" в Турции ​

    Награду футболисту представил Хидаят Тюркоглу

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Турции и игрок испанского клуба "Барселона" Арда Туран  избран "Человеком года" в Турции.

    Как сообщает Report, он удостоен этой награды по версии журнала GQ Türkiyə. 

    На мероприятии, организованном журналом, награду Арда Туран представил исполнительный директор Федерации баскетбола Турции  Хидаят Тюркоглу.

    В своем выступлении футболист поблагодарил семью, друзей и подругу, которые сыграли немаловажную роль в его успехе. 

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