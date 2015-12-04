Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Турции и игрок испанского клуба "Барселона" Арда Туран избран "Человеком года" в Турции.

Как сообщает Report, он удостоен этой награды по версии журнала GQ Türkiyə.

На мероприятии, организованном журналом, награду Арда Туран представил исполнительный директор Федерации баскетбола Турции Хидаят Тюркоглу.

В своем выступлении футболист поблагодарил семью, друзей и подругу, которые сыграли немаловажную роль в его успехе.