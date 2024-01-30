Арбитр ФИФА: Эпизоды, которыми недоволен "Зиря", и повлияли на исход матчей

Эпизоды, вызвашие недовольство клуба "Зиря", широко обсуждались в медиа, футбольном сообществе, большинство из них прямо или косвенно повлияли на результаты игр.

Эпизоды, вызвавшие недовольство клуба "Зиря" и которые широко обсуждались в СМИ, футбольном сообществе, прямо или косвенно повлияли на результаты игр команды.

Об этом Report сказал судья международного категории Таир Сулейманов, комментируя заявления главного тренера клуба "Зиря" Рашада Садыгова о предвзятом отношении судей, сделанные им на пресс-конференции после матча XX тура Премьер-лиги с "Сабахом" (0:1).

По словам Сулейманова, судьи по разным причинам могут не учесть такие простые эпизоды, как пенальти, красная карточка и даже пересечение мячом линии ворот, а в итоге команды теряют очки.

"Спонсоры, покровители клубов вкладывают большие средства в футбол, государство оказывает всестороннюю поддержку. В такой ситуации Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) должны усилить контроль над судейским комитетом, а также провести широкие обсуждения с клубами", - сказал он.

Т. Сулейманов отметил, что следует уделить внимание условиям для арбитров в Премьер-лиге: "Состояние стадионов, травяного покрытия, организационные вопросы, меры безопасности, отношение команд друг к другу, отсутствие давления на арбитров, заключение договоров с элитными судьями о профессиональном статусе, выплата заработной платы независимо от количества игр, внедрение системы VAR – все это закладывает основу для управления игрой на хорошем уровне. Очень важно говорить об этом. К сожалению, проблемы в судействе негативно сказываются на общем уровне чемпионата и игре команд. Крайне важно, чтобы клубы защищали свои права, не выплескивая свои эмоции, не устраивая скандалы на играх, следуя принятым правилам. Тренеры и игроки не должны чувствовать себя одинокими на поле".

Бывший вице-президент клуба "Нефтчи" напомнил, что помимо "Зиры", о несправедливости судей заявляли "Туран Товуз" и "Сабах": "Объективности ради следует все же отметить, что хотя имела место несправедливость, принимались решения и в пользу команд. Но все это не меняет сути происходящего в сфере судейства. Если ошибки не единичные, а систематические, то проблема заключается в самой судейской системе, в управлении, в слабом механизме контроля со стороны руководящих структур. Без их устранения невозможно хотя бы минимизировать процент грубых судейских ошибок. Еще одним немаловажным фактором является ситуация в турнирной таблице, тот факт, что, за исключением лидера, другие имеют между собой небольшую разницу в очках. Если данный фактор создает дополнительный стресс для тренеров и игроков, это должно повысить ответственность судей. Одним из дополнительных нюансов является то, что помимо прямого влияния на результат решения судей, есть другие косвенные, которые следует разделять. Если клубы их обобщают, они провоцируют "самооборону" главы судейского комитета Барыша Шимшека. Предвзятость является серьезным обвинением и должна быть доказана. Если против одних и тех же команд принимается много неправильных решений, этот вопрос должен быть расследован".

"Чемпионат вступает в свой самый напряженный период, приближаясь к финишу, и каждое очко имеет решающее значение для команд. Впереди отчетно-выборная конференция АФФА. Закулисную борьбу следует прекратить, борьба должна вестись на поле. Барыш Шимшек - инструктор VAR, как минимум должна быть обеспечена синхронность рефери и VAR, справедливый подход к играм. Для этого необходимо еще больше усилить общественный контроль, а контроль обеспечен из единого центра", - сказал Сулейманов.