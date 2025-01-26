АПЛ: "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси"

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 обыграл "Челси" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон, записавший на свой счет голевую передачу в эпизоде со вторым взятием ворот, повторил рекорд премьер-лиги по этому показателю для голкиперов. Бразилец довел число результативных пасов в матчах чемпионата Англии до пяти. Ранее единоличным рекордсменом являлся бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон.
"Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице, "Челси" - шестое. На счету команд 41 и 40 очков соответственно. "Манчестер Сити" в следующем туре 2 февраля сыграет против "Арсенала", идущего на второй позиции. "Челси" днем позднее примет "Вест Хэм".