АПЛ: "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси"

В 23-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Челси".

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 обыграл "Челси" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (42-я минута), Эрлинг Холанд (68) и Фил Фоден (87). У проигравших отличился Нони Мадуэке (3). Холанд вышел на второе место в списке бомбардиров текущего сезона, забив 18 голов. Его опережает только египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах с 19 забитыми мячами.

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон, записавший на свой счет голевую передачу в эпизоде со вторым взятием ворот, повторил рекорд премьер-лиги по этому показателю для голкиперов. Бразилец довел число результативных пасов в матчах чемпионата Англии до пяти. Ранее единоличным рекордсменом являлся бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон.

"Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице, "Челси" - шестое. На счету команд 41 и 40 очков соответственно. "Манчестер Сити" в следующем туре 2 февраля сыграет против "Арсенала", идущего на второй позиции. "Челси" днем позднее примет "Вест Хэм".