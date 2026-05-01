В медиацентре WUF13 в Баку создадут все условия для журналистов

В современном медиацентре, который будет создан в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, будут обеспечены все необходимые условия для работы журналистов.

Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер по контенту и медиаотношениям операционной компании WUF13 в Азербайджане Эльдар Расулов на панельной сессии в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

По его словам, регистрация на WUF13 продолжается, и на данный момент более 800 представителей местных и зарубежных СМИ уже подали заявки на аккредитацию. "Для журналистов на площадке мероприятия будет организован медиацентр, где будут созданы все необходимые условия для их работы", - отметил он.

Расулов подчеркнул, что в рамках форума запланировано проведение 40 основных сессий, на которых страны представят свой опыт в сфере городского развития.

Он также добавил, что за последние 10–12 лет благодаря международным мероприятиям, проводимым в Азербайджане, была сформирована необходимая институциональная база.

Кроме того, в преддверии форума в городе проводятся мониторинги для обеспечения безопасного и эффективного транспортного движения. "На ряде проспектов и улиц Баку уже реализуются соответствующие меры регулирования", - подчеркнул он.

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.