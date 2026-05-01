Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В медиацентре WUF13 в Баку создадут все условия для журналистов

    • 01 мая, 2026
    • 12:43
    В медиацентре WUF13 в Баку создадут все условия для журналистов

    В современном медиацентре, который будет создан в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, будут обеспечены все необходимые условия для работы журналистов.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер по контенту и медиаотношениям операционной компании WUF13 в Азербайджане Эльдар Расулов на панельной сессии в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

    По его словам, регистрация на WUF13 продолжается, и на данный момент более 800 представителей местных и зарубежных СМИ уже подали заявки на аккредитацию. "Для журналистов на площадке мероприятия будет организован медиацентр, где будут созданы все необходимые условия для их работы", - отметил он.

    Расулов подчеркнул, что в рамках форума запланировано проведение 40 основных сессий, на которых страны представят свой опыт в сфере городского развития.

    Он также добавил, что за последние 10–12 лет благодаря международным мероприятиям, проводимым в Азербайджане, была сформирована необходимая институциональная база.

    Кроме того, в преддверии форума в городе проводятся мониторинги для обеспечения безопасного и эффективного транспортного движения. "На ряде проспектов и улиц Баку уже реализуются соответствующие меры регулирования", - подчеркнул он.

    Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Всемирный форум городов (WUF13) Эльдар Расулов
    Bakıda WUF13 çərçivəsində media mərkəzi yaradılacaq
    Media center to be established in Baku for WUF13 conference

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей