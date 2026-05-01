    Bakıda WUF13 çərçivəsində media mərkəzi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    • 01 may, 2026
    • 12:00
    17–22 mayda Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On üçüncü sessiyasında (WUF13) media mərkəzi yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Məzmun və Media Əlaqələri üzrə Baş Meneceri Eldar Rəsulov Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "İctimai proseslər media müstəvisində" mövzusunda III Forum çərçivəsində "Şəhərsalma və Memarlıq İli"ndə media gündəminə həsr olunan panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, WUF13-ə hazırda qeydiyyat davam edir:

    "800-dən artıq yerli və xarici media nümayəndələri akkreditasiya üçün müraciət edib. Media nümayəndələri üçün tədbir məkanında hər cür şərait yaradılacaq. Jurnalistlər üçün media mərkəzi yaradılacaq".

    Eldar Rəsulov vurğulayıb ki, tədbir zamanı 40 əsas sessiya baş tutacaq:

    "Sessiyalarda ölkələr şəhərsalma sahəsində təcrübələrini bölüşəcək".

    O qeyd edib ki, son 10-12 ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi tədbirlər çərçivəsində institusional baza formalaşıb.

    Eldar Rəsulov həmçinin qeyd edib ki, tədbir zamanı nəqliyyatın doğru və təhlükəsiz axını üçün hazırda şəhərdə monitorinqlər aparılır:

    "Bakının bir sıra prospekt və küçələrində tənzimləmələr həyata keçirilir".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) Eldar Rəsulov
    В медиацентре WUF13 в Баку создадут все условия для журналистов
    Media center to be established in Baku for WUF13 conference

