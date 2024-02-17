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АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" и упрочил свое лидерство

АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" и упрочил свое лидерство Состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Брентфорд" и "Ливерпуль".
Футбол
17 февраля 2024 г. 20:00
АПЛ: Ливерпуль разгромил Брентфорд и упрочил свое лидерство

Состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Брентфорд" и "Ливерпуль".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" в Брентфорде. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу мерсисайдцев.

На 35-й минуте Вирджил Ван Дейк вынес мяч вперед, Диогу Жота скинул на ход Дарвину Нуньесу, который выбежал один на один и элегантно перебросил мяч через вышедшего голкипера. На 55-й минуте Райан Гравенберх отыграл на Мохамеда Салаха, который выдал классный проникающий пас в центр на ход Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец ворвался в штрафную, здорово убрал защитника и протолкнул мяч мимо вратаря. На 68-й минуте Кивин Келлехер вынес мяч от своих ворот, Коди Гакпо сбросил его на Салаха, который ворвался в штрафную, накрутил защитника и точно пробил мимо голкипера.

На 75-й минуте Серхио Регилон после прострела мощно пробил из центра штрафной площади, однако Келлехер совершил великолепный сейв в прыжке. При этом голкипер отбил мяч прямо на Айвана Тони, который добил его в ворота. На 86-й минуте Луис Диас после дальнего заброса отыграл на Гакпо, который ворвался в штрафную и уверенно пробил мимо вратаря.

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ "Ливерпуль" является лидером чемпионата с 57 очками. "Брентфорд" находится на 14-й строчке с 25 очками.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” rəqibini darmadağın edərək liderliyi qoruyub

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