Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино.

"Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые", — заявил он Sportitalia.

Отметим, что 3 апреля перерыв в английской премьер-лиге был продлен из-за пандемии коронавируса.