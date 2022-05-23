АПЛ: Фанаты «Манчестер Сити» напали на вратаря «Астон Виллы»

На вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:3) напали фанаты.

На вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:3) напали фанаты.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

После финального свистка болельщики «Манчестер Сити» выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство, в результате чего и пострадал голкипер.

«Манчестер Сити» уже принес извинения вратарю и сообщил, что клуб начал расследование, а виновного в нападении ждет запрет на посещение стадиона.

«Манчестер Сити» хочет искренне попросить прощения у вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена, на которого совершено нападение после финального свистка сегодняшнего матча, когда фанаты выбежали на поле. Клуб начал немедленное расследование, чтобы идентифицировать фаната, который будет наказан запретом на посещение стадиона на неопределенный срок", — говорится в сообщении клуба.