Антонио Конте установил рекорд "Тоттенхэма" в АПЛ

Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Английской Премьер-лиге.

Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Английской Премьер-лиге.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу лиги в Twitter, Конте стал первым тренером в истории лондонского клуба, который не проиграл в первых семи матчах Премьер-лиги Англии - четыре победы и три ничьи.

Напомним, 28 декабря, на стадионе "Сент-Мэри" в Саутгемптоне в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги клуб "Саутгемптон" принимал "Тоттенхэм". Команды сыграли вничью – 1:1.

На данный момент клуб "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре команда встретится с "Уотфордом". Матч состоится 1 января 2022 года.