О нас
Report Georgia
Аудио новости

Антонио Конте установил рекорд "Тоттенхэма" в АПЛ

Антонио Конте установил рекорд "Тоттенхэма" в АПЛ Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Английской Премьер-лиге.
Футбол
29 декабря 2021 г. 09:25
Антонио Конте установил рекорд Тоттенхэма в АПЛ
Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Английской Премьер-лиге.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу лиги в Twitter, Конте стал первым тренером в истории лондонского клуба, который не проиграл в первых семи матчах Премьер-лиги Англии - четыре победы и три ничьи.

Напомним, 28 декабря, на стадионе "Сент-Мэри" в Саутгемптоне в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги клуб "Саутгемптон" принимал "Тоттенхэм". Команды сыграли вничью – 1:1.

На данный момент клуб "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре команда встретится с "Уотфордом". Матч состоится 1 января 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Antonio Konte Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

Экслюзивные новости

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi