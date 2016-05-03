​Англия и Германия сыграли товарищеский матч в честь 50-летия чемпионского титула

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Команды Англии и Германии сыграли товарищеский матч в честь 50-летия чемпионского титула английской команды. Как передает Report, на прошедшей в "Аптон Парк" встрече приняли участие легенды английской и немецкой сборных.

Гостевую команду вывел на поле Берти Фогтс, долгое время тренировавший национальную сборную Азербайджана. Капитаном английской команды был Рио Фердинанд, у немцев - Михаэль Баллак. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу "Бундестима". Оба гола хозяев поля забил Бен Коэн. В гостевой команде дубли оформили Ханно Балич и Оливер Нойвилль. Авторами остальных голов стали Марко Ремер, Давид Одонкор и Марко Райх. Тем самым Германия взяла реванш за поражение полувековой давности.

Отметим, что в 1966 году в финале чемпионата мира по футболу столкнулись сборные Англии и Германии. Основное время закончилось вничью - 2:2, а в дополнительное время англичанин Джеффри Херст пробил с близкой дистанции, однако мяч попал в нижнюю часть перекладины, отскочил вниз и ударился о линию ворот. Боковой судья Тофиг Бахрамов засчитал гол. За минуту до конца матча англичане забили еще один гол, установив окончательный счет в матче - 4:2, и завоевали золотую медаль.