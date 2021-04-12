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Английская премьер-лига: "Арсенал" разгромил "Шеффилд"

Английская премьер-лига: "Арсенал" разгромил "Шеффилд" Лондонский "Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
12 апреля 2021 г. 06:42
Английская премьер-лига: Арсенал разгромил Шеффилд

Лондонский "Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отметились Габриэл Мартинелли и Александр Ляказетт, который отметился дублем.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают девятое место, набрав 45 очков. В следующем туре "канониры" сыграют дома против "Фулхэма". Встреча состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по бакинскому времени.

"Шеффилд Юнайтед" располагается на 20 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. В следующем туре команда Пола Хекингботтома сыграет с "Вулверхэмптоном". Команды выйдут на поле 17 апреля. Поединок стартует в 18:00 по бакинскому времени.

В матче первого круга, который прошел 4 октября, "Арсенал" победил со счетом 2:1 благодаря голам Букайо Сака и Николя Пепе.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: "Arsenal" "Şeffild Yunayted”ə qalib gəldi

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