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Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.
Футбол
1 августа 2021 г. 17:53
Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.

Как передает восточно-европейское бюро Report, об этом написал он на своей странице в "Инстаграме".

"Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провел пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.

Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину", - отметил Шевченко.

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

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Версия на азербайджанском языке Andrey Şevçenko Ukrayna millisinin baş məşqçisi postunu tərk edir

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