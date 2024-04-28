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Андре Виллаш‑Боаш стал президентом "Порту"

Андре Виллаш‑Боаш стал президентом "Порту" Андре Виллаш‑Боаш стал президентом "Порту".
Футбол
28 апреля 2024 г. 09:46
Андре Виллаш‑Боаш стал президентом Порту

Андре ВиллашБоаш стал президентом "Порту".

Как передает Report, возглавлял он португальский клуб с 2010 по 2011 год.

Последней командой специалиста в тренерской карьере был французский "Марсель". Ранее он также был у "руля" "Челси", "Тоттенхэм", "Шанхай СИПГ" и "Академику" из Коимбры.

"Зенит" под его руководством выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015 году.

На данный момент "Порту" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив 62 очка. От лидирующего "Спортинга" команда отстаёт на 18 очков.

В следующем туре "Порту" сыграет со "Спортингом". Матч состоится 28 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Çelsi”nin keçmiş baş məşqçisi “Portu”nun prezidenti olub

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