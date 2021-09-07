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Андре Силва: Нам было важно победить в матче против сборной Азербайджана 

Андре Силва: Нам было важно победить в матче против сборной Азербайджана  "Встреча прошла хорошо как для команды, так и для меня"
Футбол
7 сентября 2021 г. 22:52
Андре Силва: Нам было важно победить в матче против сборной Азербайджана 
Андре Силва

“Встреча прошла хорошо как для команды, так и для меня. А забивать голы всегда приятно”.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции по итогам матча двух сборных заявил футболист команды Португалии Андре Силва. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась победой гостей со счетом 3:0.

26-летний форвард забил второй гол матча. По его мнению, команда Португалии хорошо играла с первых минут и до самого конца: “Для нас все матчи, словно финальная игра. Нам важно было сегодня выиграть. Впереди у нас осталось еще три игры”.

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Версия на азербайджанском языке Andre Silva: "Azərbaycanla oyunda qələbə qazanmaq vacib idi"

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