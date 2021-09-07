Андре Силва: Нам было важно победить в матче против сборной Азербайджана

"Встреча прошла хорошо как для команды, так и для меня"

“Встреча прошла хорошо как для команды, так и для меня. А забивать голы всегда приятно”.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции по итогам матча двух сборных заявил футболист команды Португалии Андре Силва. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась победой гостей со счетом 3:0.

26-летний форвард забил второй гол матча. По его мнению, команда Португалии хорошо играла с первых минут и до самого конца: “Для нас все матчи, словно финальная игра. Нам важно было сегодня выиграть. Впереди у нас осталось еще три игры”.