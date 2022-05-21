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Анчелотти подтвердил уход Иско из «Реала»

Анчелотти подтвердил уход Иско из «Реала» Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по завершении домашней встречи с «Бетисом» (0:0) в последнем туре чемпионата Испании рассказал о дальнейшей судьбе 30-летнего испанского атакующего полузащитника «Королевского клуба» — Иско.
Футбол
21 мая 2022 г. 04:53
Анчелотти подтвердил уход Иско из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по завершении домашней встречи с «Бетисом» (0:0) в последнем туре чемпионата Испании рассказал о дальнейшей судьбе 30-летнего испанского атакующего полузащитника «Королевского клуба» — Иско.

Как передает Report, слова Анчелотти приводит Get Spanish Football News.

«Сегодня завершается карьера Иско в «Реале». И это был отличный этап для него. Он, конечно, мог бы сделать больше и лучше раскрыть свой потенциал, но тем не менее сыграл важную роль для команды. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Анчелотти.

Напомним, что в нынешнем сезоне Иско принял участие в 16 встречах за мадридский «Реал», в которых отметился двумя забитыми мячами. Он стал игроком «сливочных» в 2013 году, перейдя из «Малаги» за 30 млн евро, сейчас его стоимость оценивается в 7,5 млн евро.

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