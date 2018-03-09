 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американский певец Джейсон Деруло представил гимн ЧМ-2018 - ВИДЕО

    Композиция была создана совместно с компанией Coca-Cola

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

    Как передает Report, композиция была создана совместно с компанией Coca-Cola.

    Деруло исполнит песню на открытии турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.

    Послушать песню можно на официальном канале Джейсона Деруло в YouTube.

    Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi