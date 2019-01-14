Алекс Фергюсон помогает главному тренеру "Манчестер Юнайтед" выбирать состав на матчи

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон помогает исполняющему обязанности главного тренера Уле Гуннару Сульшеру в подготовке команды к матчам.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, 77-летний специалист помогает выбирать состав на матчи.

Хотя ранее сообщалось, что Фергюсон станет тренером-консультантом "МЮ" при Сульшере, но многие считали, что должность будет носить номинальный характер.

Отметим, что в 1986-2013 годах Алекс Фергюсон был главным тренером "МЮ". За это время он завоевал вместе с командой 38 титулов.