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    СМИ: Алекс Фергюсон возвращается в "Манчестер Юнайтед"

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Легендарный тренер Алекс Фергюсон возвращается в "Манчестер Юнайтед". 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 77-летний специалист вернётся, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.

    Он также лоббировал возвращение в клуб своего бывшего ассистента Майка Филана.

    Также не исключено, что новым спортивным директором клуба может стать прославленный вратарь Петер Шмейхель.

    Отметим, что в 1986-2013 годах А.Фергюсон был главным тренером клуба "Манчестер Юнайтед". За это время он завоевал 38 титулов. 

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