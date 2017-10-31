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    "Аль-Ахли" отменил тренировку из-за огромного количества людей, пришедших на неё

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Финалист африканской Лиги чемпионов египетский клуб «Аль-Ахли» был вынужден отменить тренировку в Каире во вторник из-за того, что слишком большое количество болельщиков пришли посмотреть на неё.

    Как передает Report со ссылкой на BBC Sport, в первом матче финала африканской Лиги чемпионов «Аль-Ахли» 28 октября сыграл вничью 1:1 с марокканской командой «Видад».

    Ответная игра, по итогам которой и определится обладатель трофея, состоится 4 ноября в Марокко.

    Отметим, что «Аль-Ахли» в ближайшую субботу может выиграть Лигу чемпионов в рекордный девятый раз.

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