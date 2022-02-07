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Ахмед Ахмедов: Хочется увидеть победу "Нефтчи" в красивом матче

Ахмед Ахмедов: Хочется увидеть победу "Нефтчи" в красивом матче Интервью Report с болгарским форвардом ЦСКА, экс-футболистом "Нефтчи" Ахмедом Ахмедовым. - Следите ли за Премьер-лигой Азербайджана после ухода из команды? - Да. Можно сказать, смотрю все матчи с участием "Нефтчи". - Как вы оцениваете шансы тепер
Футбол
7 февраля 2022 г. 14:35
Ахмед Ахмедов: Хочется увидеть победу Нефтчи в красивом матче

Интервью Report с болгарским форвардом ЦСКА, экс-футболистом "Нефтчи" Ахмедом Ахмедовым.

- Следите ли за Премьер-лигой Азербайджана после ухода из команды?

- Да. Можно сказать, смотрю все матчи с участием "Нефтчи".

- Как вы оцениваете шансы теперь уже экс-вашей команды на чемпионство в нынешнем сезоне?

- "Нефтчи" стартовал не самым лучшим образом. Но верю, что на предстоящих встречах они доберут недостающие очки. Надеюсь, завоюют чемпионский титул.

- В XV туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" встретится с "Карабахом". Что Вы думаете о предстоящем матче?

- С нетерпением жду этой встречи. Хочется увидеть победу "Нефтчи" в красивом матче. Дай Бог, так и будет.

- Поддерживаете ли Вы связь с кем-нибудь из "Нефтчи"?

- Конечно. Общаюсь со многими футболистами команды. Мы ежедневно общаемся с Мерт Челиком. У нас сложились с ним очень хорошие отношения, он мне как брат.

- Ваш контракт с болгарским ЦСКА истекает в конце сезона. Хотели бы Вы вновь надеть футболку "Нефтчи"?

- Мой контракт истекает летом. У меня еще есть время все обдумать. В 2021 году я был серьезно травмирован. Еще не оправился от этого.

- После отъезда из Азербайджана проявляли ли к Вам интерес другие местные клубы?

- Нет.

- Вы забили гол, который принес команде чемпионство. Почему же такого результативного игрока не удержали в составе?

- Очень счастлив, что забил гол в чемпионате. Глядя на свой гол, получаю удовольствие. Я выступил в двух матчах в стартовом составе. В то время я был травмирован. Но чемпионат стал для нас судьбоносным.

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Версия на азербайджанском языке Ahmed Ahmedov: "Çempionluq qolumu izləyərək zövq alıram"

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