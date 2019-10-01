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Африканский футболист заявил, что ушел из "Милана" из-за мафии

Африканский футболист заявил, что ушел из "Милана" из-за мафии

Бывший защитник сборной Нигерии Тарибо Уэст назвал причину ухода из "Милана". 

Как сообщает Report со ссылкой на издание Score Nigeria, 45-летний футболист заявил, что покинул "Милан" из-за давления мафии. 

"Я ушел из-за мафии. Они подкупили докторов, чтобы те сказали, что я травмирован, но это было неправдой. Они хотели выкинуть меня из состава, потому что не хотели видеть африканца в итальянской команде", - подчеркнул футболист.

Отметим, что Тарибо Уэст выступал в "Милане" в сезоне 1999/2000. 

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