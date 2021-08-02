Африканский вратарь: Я немного опасался ехать в Азербайджан

"Баку - красивый город. Люди здесь очень добрые. Команда хорошо относится ко мне".

"Баку - красивый город. Люди здесь очень добрые. Команда хорошо относится ко мне".

Как передает Report, об этом в беседе с изданием Elcorreo сказал новый трансфер клуба "Габала" Кристоф Атангана Ассимба.

По словам 21-летнего вратаря, по истечении срока контракта с испанским "Атлетик" он захотел повидать мир и побыть подальше от Бильбао: "Я сказал агенту, что хочу уехать из Испании. Он приступил к работе и предложил подписать контракт с "Габалой" из Азербайджана. Тогда я не слышал об этой стране, поэтому немного опасался, потому что не знал, куда еду".

Африканский игрок отметил, что до перехода в "Габалу" посоветовался с семьей: "После этого разговора я успокоился и уже спокойно приехал сюда. Здесь я могу говорить по-английски. Каждый день общаюсь с коллегами, с людьми на улице. Пока что мне очень комфортно. С нетерпением жду начала чемпионата Азербайджана".

"Габала" подписала с Кристофом Атангана Ассимба контракт на 2 года.