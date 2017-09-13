АФФА проведет фестиваль "Неделя массового футбола"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ АФФА проведет для детей 6-13 лет фестиваль "Неделя массового футбола".

Как сообщает Report, первое мероприятие пройдет 26 сентября в гянджинском филиале Республиканского спортивного центра "Техсил".

А 30 сентября дети соберутся в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Отметим, что цель проекта заключается в повышении массовости футбола, организации свободного времени детей и подростков, создании интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганде здорового образа жизни.