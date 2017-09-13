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    АФФА проведет фестиваль "Неделя массового футбола"

    Проект реализуют в Баку и Гяндже

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ АФФА проведет для детей 6-13 лет фестиваль "Неделя массового футбола".

    Как сообщает Report, первое мероприятие пройдет 26 сентября в гянджинском филиале Республиканского спортивного центра "Техсил".

    А 30 сентября дети соберутся в Центре Гейдара Алиева в Баку.

    Отметим, что цель проекта заключается в повышении массовости футбола, организации свободного времени детей и подростков, создании интереса к футболу и другим видам спорта, пропаганде здорового образа жизни. 

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