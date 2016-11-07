АФФА приступила к расследованию сомнительных матчей в чемпионате Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Комиссия АФФА по расследованию договорных матчей приступила к расследованию в связи с сомнительными моментами в некоторых матчах чемпионата Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на различные клубы, расследование, в частности, охватывает матчи 1-го Дивизиона.

Комиссия также предусматривает периодическую публикацию информации в прессе в связи с данным вопросом.

В свою очередь, руководитель по информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу в ответ на запрос Report не подтвердил и не опровергнул данную информацию. Представитель организации не дал конкретной информации о процессе, однако отметил, что постоянно проводятся работы в связи с этим. По его словам, процесс осуществляется в рамках взаимного сотрудничества с УЕФА.

М.Нариманоглу также напомнил, что на заседании исполнительного комитета АФФА от 29 августа была принята декларация "О договорных матчах и манипуляциях итогами игр". Согласно этой декларации, каждый человек, занимающийся профессиональным футболом, берет на себя соответствующую ответственность, подписывая данный документ: "Декларация представлена АФФА соответствующим футбольным организациям. В то же время, УЕФА в целях обеспечения здорового будущего европейского футбола, сохранения прозрачного соперничества, предотвращения таких негативных случаев в футболе, как манипуляция результатами и договорные матчи осуществляет периодические мероприятия".