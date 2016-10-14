АФФА представила в ФИФА имена еще трех арбитров

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Судейский комитет ФИФА представлено имя еще одного азербайджанского арбитра.

Об этом Report сообщил председатель Судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, в высшую футбольную структуру в целом отосланы имена 12-ти арбитров: "На данный момент из перечисленых в списке лиц 3 арбитров и 6 судей боковой линии являются рефери ФИФА. В список включены имена одного главного арбитра и двух помощников арбитра. Просто, сейчас я не смогу назвать их имена. Так как в случае отказа Судейского комитета ФИФА это может нанести им моральную травму".

Х.Мамедов сказал, что списки будут рассмотрены ФИФА в конце ноября на заседании Судейского комитета, где и примут решение.

Отметим, что азербайджанскими рефери ФИФА являются Алияр Агаев, Рагим Гасанов и Орхан Мамедов, а лайсманами ФИФА - Яшар Аббасов, Зейнал Зейналов, Намиг Гусейнов, Мубариз Гашимов, Вагиф Мусаев и Рза Мамедов.