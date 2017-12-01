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    АФФА пожизненно отстранила от футбола двух игроков за договорные матчи

    Решение в связи с этим было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Низами Гаджиеву и Миргусейну Сеидову, контракты с которыми разорвал клуб "Кешля", пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, решение в связи с этим было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

    В решении говорится, что согласно официальному обращению в АФФА профессионального футбольного клуба "Кешля", письму из правоохранительных органов и информации от УЕФА, за манипуляции со спортивными результатами игры, участниками которой они были, Н. Гаджиеву и М. Сеидову пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.

    Сообщается, что расследование в отношении других футболистов, подозреваемых в манипуляции спортивными результатами, продолжается.

    Стороны после получения данного решения могут в течение 15 (пятнадцать) дней подать апелляционную жалобу на решение в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

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