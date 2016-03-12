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    АФФА подтвердила информацию о проведении товарищеского матча между сборными Азербайджана и Канады

    Учебно-тренировочные сборы начнутся 23 мая

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футболу 23 мая отправится на учебно-тренировочные сборы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, соперником во время товарищеского матча в рамках подготовительного процесса будет сборная Канады. 

    Игра пройдет 3 июня. Сборы завершатся на следующий день после игры. 

    Отметим, что первую информацию о товарищеском матче между сборными Азербайджана и Канады распространила Федерация футбола Канады.

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