АФФА подтвердила информацию о проведении товарищеского матча между сборными Азербайджана и Канады

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футболу 23 мая отправится на учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, соперником во время товарищеского матча в рамках подготовительного процесса будет сборная Канады.

Игра пройдет 3 июня. Сборы завершатся на следующий день после игры.

Отметим, что первую информацию о товарищеском матче между сборными Азербайджана и Канады распространила Федерация футбола Канады.