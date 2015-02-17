​АФФА оштрафовала "Нефтчи"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клуб "Нефтчи".

Как отмечает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, причиной послужил инцидент, происшедший на игре с клубом "Габала" во время XXII тура Премьер-лиги.

Флагман оштрафован на 1000 манатов из-за желтой карточки, полученной четырьмя футболистами во время встречи. Кроме того, на 52-ой минуте игры зрители использовали пиротехнику, что также стало причиной вынесения решения об оштрафовании клуба в размере 1000 манатов.

Отметим, что матч "Габала"-"Нефтчи" завершился со счетом 1:3.