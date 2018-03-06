АФФА оштрафовала клубы "Нефтчи" и "Габала"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Габала" и "Нефтчи".

Как сообщает Report, причиной этому послужил инцидент, произошедший между двумя командами в ходе матча 18 тура Премьер-лиги Азербайджана.

Клуб "Нефтчи", футболисты которого получили 4 жёлтые карточки, был оштрафован на 800 манатов.

"Габала"оштрафована на 200 манатов ввиду того, что игрок команды Юсиф Набиев на 83-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля. Набиев вынужден будет пропустить матч очередного тура с "Кяпяз".

Отметим, что этот матч завершился для "Нефтчи" победой на выезде со счётом 2:1.