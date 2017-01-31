АФФА назначила полномочного представителя в клуб, от которого отказался Межбанк

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ АФФА с февраля возьмет на себя управление клубом "Интер".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в связи с этим Рамиш Малыев назначен полномочным представителем в профессиональный спортивный клуб "Интер".

Малыев Рамиш Тазахан оглу родился 16 июня 1976 года в Баку. Окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. С 1 июля 2008 года работает юристом в АФФА. В настоящее время занимает должность заведующего юридическим и кадровым отделом АФФА. Является членом юридического комитета УЕФА и представителем УЕФА по Азербайджану в борьбе с договорными матчами.

Отметим, что Правление Международного банка Азербайджана (МБА) приняло решение о приостановлении спонсирования профессионального спортивного клуба "Интер". Целью такого шага является реализация мер по реструктуризации МБА, находящегося на новом этапе деятельности, и оптимизации его бизнеса.

АФФА взяла на себя управление клубом "Интер" и начала искать нового спонсора.