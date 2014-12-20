Абидаль возвращается в "Барселону"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Знаменитый защитник сборной Франции Эрик Абидаль объявил о завершении карьеры. Ожидается, что футболист, который стал настоящим героем для всего мира, поборов смертельную болезнь и вернувшись на поле, будет работать в "Барселоне" на должности функционера.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, легендарный французский футболист Эрик Абидаль, известный своей игрой за "Монако", "Лилль", "Лион", "Барселону" и "Олимпиакос", где он провел последние полгода, завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции, специально организованной по этому случаю. Причиной ухода футболиста стали семейные обстоятельства.

Однако Абидаль не уходит из футбола: после завершения карьеры он сразу перейдет на одну из руководящих должностей в "Барселону", которой посвятил большую часть профессиональной деятельности.