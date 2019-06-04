Абдулбари Гезал: У нас будут очень хорошие трансферы - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Информационного агентства Report с президентом футбольного клуба "Карабах" Абдулбари Гезалом.

- "Карабах" 6 сезонов подряд становился чемпионом Азербайджана. Какой будет цель в Лиге чемпионов?

- "Карабах" всегда имеет цель. Без цели никак нельзя. Наряду с тем, что наша команда уже в 6-й раз стала чемпионом страны, она также набрала большой международный опыт. Главный тренер Гурбан Гурбанов внесет некоторые изменения. Уверен, что мы осуществим очень хороший трансфер и достойно представим нашу страну на международной арене.

- Можно сказать, что зимой не произошло нового трансфера. Увидим ли мы в скором времени в составе команды новых футболистов?

- Трансферное окно открылось недавно. На данный момент предусмотрены хорошие трансферы. Вчера мы уже договорились с одним игроком. Продолжим трансфер новых футболистов.

- Можете ли Вы назвать имя этого футболиста?

- Могут сказать, что он испанец и обладает богатой карьерой.

- Вице-президент "Карабаха" Таир Гезал живет за границей. А Вы в основном занимаетесь бизнесом. Не вызывают ли эти факторы проблем в управлении клубом?

- Нет. В клубе мы не вмешиваемся в работу и политику Гурбана Гурбанова. Зачастую, мы поддерживаем главного тренера. При приезде в страну Таир бек интересуется клубом. Некоторое время он будет находиться в Швейцарии, а затем основная часть его деятельности будет здесь.

- В числе игроков, контракты с которыми продлены, и Рашад Садыгов. До каких пор Вы намерены работать вместе?

- Рашад Садыгов является одним из основных футболистов "Карабаха". Надеюсь, что он будет носить форму команды до тех пор, пока сможет играть, а потом будет работать в клубе в качестве тренера.