Абдулбари Гезал: "Карабах" раздражает многих - ИНТЕРВЬЮ

Владелец и почетный президент клуба "Карабах" Абдулбари Гезал дал эксклюзивное интервью Report.

Владелец и почетный президент клуба "Карабах" Абдулбари Гезал дал эксклюзивное интервью Report.

- Как Вы оцениваете нынешнее состояние клуба?

- Наша команда прекрасно функционирует. Сейчас мы лидируем в Премьер-лиге Азербайджана, впервые в истории вышли из группы еврокубков и прошли в плей-офф. Главному тренеру Гурбану Гурбанову предоставлены широкие полномочия и право выбора. Он прекрасный человек, и намерения у него самые благие. Надеюсь, мы вновь добьемся желаемого.

- Однако на этом пути ставят искусственные препоны. В последнем матче тура против "Базеля" в Швейцарии в групповом этапе Лиги конференций УЕФА чистый гол "Карабаха" засчитан не был. Как Вы прокомментируете это решение?

- Уже который год, когда мы доходим до такой значимой точки, как решающая игра, нам не позволяют перейти этот рубеж. Такое происходит не впервые, если быть точнее, уже в третий раз. И реакцию на это господина президента мы высоко ценим. Ясно, что "Карабах" они недолюбливают. Однако такие случаи не должны приводить к упадку духа. Естественно, они не хотят позволять нам подняться выше, это их задача, а мы, хотят они того или нет, должны усилиться и двигаться к своей цели.

- В ответном матче этапа плей-офф против "Марселя" во Франции гол вашего игрока Ибрагима Ваджи был аннулирован после вмешательства Гурбана Гурбанова. Этот шаг главного тренера вызвал большой резонанс в мировой прессе…

- Гурбан Гурбанов повел себя, как настоящий человек. Это стало уроком миру, футбольной общественности. Они увидели, что такое мужество, храбрость. Даже болельщики европейских клубов протестовали против того, что некоторые наши голы не засчитывают. "Этот гол был правом "Карабаха", его аннулирование - наша неправая победа, мы не хотим такой несправедливости", - говорили они. Мы смогли показать иностранцам азербайджанскую культуру и мышление. Это всего лишь игра. Даже в борьбе должны быть правила. Мы не хотим несправедливых достижений.

- Первая игра во Франции против этого противника привлекла внимание армянскими провокациями…

- Если они и хотели что-то сделать, им не удалось. Французское государство приняло очень серьезные меры. Конечно, "Карабах" раздражает многих. Этот клуб продолжительно представлял карабахцев, твердит: "Я есть!", "Я – Азербайджан!". Это крайне негативно влияет на те силы, и поэтому время от времени они пытаются мстить.

- "Карабах" долгое время стабильно выступает. Принята ли программа будущего развития Вашего клуба?

- Конечно, программа имеется, но у нас бывают и неудачи. Многие футболисты, особенно легионеры получают травмы. Например, у нас был бразильский нападающий Рейнальдо. Он выдающийся футболист, но нам не повезло, поскольку он получил тяжелую травму, поэтому мы не рискнули бросить его в бой. Клуб, как человеческая жизнь, состоит из взлетов и падений. Разумеется, во всех случаях принимаются решения, и их принимает Гурбан Гурбанов.