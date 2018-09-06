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    12 футболистов "Карабаха" получили приглашение в сборные шести стран

    Половина игроков в лагере сборной Азербайджана

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 12 футболистов из состава "Карабаха" приглашены в национальные команды 6 стран.

    Как сообщает Report, это игроки разных позиций. Половина приглашенных в составе сборной Азербайджана сыграют 7 сентября дома против сборной Косово, 10 – сентября в гостях против Мальты. Это вратарь Шахрудин Мухамедалиев, центральные защитники Бадави Гусейнов и Рахиль Мамедов, правый защитник Максим Медведев, опорные полузащитники Гара Гараев и Джошгун Диниев, а также нападающий Махир Мадатов.

    Еще один вратарь Ханнес Халльдоурссон призван в сборную Исландии по причине игр со сборными Швейцарии и Бельгии, левый защитник Анси Аголли – в Албанию для игр против Израиля и Шотландии в Лиге наций, плеймейкер Симеон Славчев – в сборную Болгарии для игр со Словенией и Норвегией.

    Левый полузащитник Дональд Герье приглашен в сборную Гаити для игры в Лиге наций CONCACAF против Сен-Мартена, правый полузащитник Джон Деларж – в сборную Конго для игры против Зимбабве в рамках Кубка африканских наций.

    Так, из приглашенных из "Карабаха" образовалась символическая команда по тактической схеме 4-3-3 и двух вратарей.

    Отметим, что в настоящее время основная сборная Азербайджана сейчас находится на тренировочных сборах под руководством главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова, а сборная U-21 – капитана клуба Рашада Садыгова.

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