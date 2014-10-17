Главный тренер национальной сборной Азербайджана Берти Фогтс ушел в отставку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Цюрих состоялась встреча президента АФФА Ровнага Абдуллаева и главного тренера сборной команды Азербайджана по футболу Берти Фогтса. Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались игры национальной сборной в отборочном туре ЕВРО-2016.

Б.Фогтс с сожалением отметил, что не видит своего будущего в азербайджанской сборной. Он сказал, что команда не проявила решимости в последней игре. Кроме того, проблема отсутствия физической подготовки, о которой он неоднократно заявлял, не решена, и решить ее за короткий срок невозможно.

По словам Б.Фогтса, за 6 лет его работы с командой некоторые игры принесли радость болельщикам, и за прошедший период футболисты переняли у него знания, которые, как он надеется, они передадут следующим поколениям.

Экс-тренер сборной отметил, что при необходимости готов помочь своему приемнику в предоставлении информации и рекомендаций относительно предстоящих соперников, а также при выборе футболистов, претендующих на место игроков в составе сборной. Он также поблагодарил АФФА за высокий профессионализм и отметил, что считает Азербайджан своей второй родиной.

Президент АФФА Р.Абдуллаев заявил, что Б.Фогтсу было предложено продолжить свою деятельность. Он высоко оценил работу тренера в национальной сборной по футболу.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что деятельность Б.Фогтса, в целом, оказала позитивное влияние на развитие футбола в Азербайджане. Несмотря на отсутствие больших достижений, именно под руководством Б.Фогтса азербайджанская сборная в отборочном туре показала самый высокий результат, набрав 9 баллов и поднявшись на 73-ю позицию в рейтинге ФИФА. Президент АФФА отметил, что относится с большим уважением к Б.Фогтсу, будет всегда с благодарностью вспоминать его деятельность в качестве тренера национальной сборной, и что он и впредь останется другом азербайджанского футбола.

На встрече также приняли участие вице-президент АФФА Эльшад Несиров и главный секретарь Эльхан Мамедов.