Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в Баку

Сегодня в Баку завершится Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report, главный заезд стартует в 15:00.

В квалификации, состоявшейся накануне, лучшее время показал пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Вторым стал Карлос Сайнс из "Williams", третье место занял Лиам Лоусон из "Racing Bulls". Четвертым оказался Андре Кими Антонелли из "Mercedes", его напарник Джордж Рассел занял пятую позицию.

Сегодня также завершатся заезды в "Формуле-2". Основная гонка пилотов второго дивизиона начнется в 11:00. В квалификации лучшее время показал Джек Кроуфорд из команды "Dams Lukas Oil".

Бакинская трасса состоит из 20 поворотов и 51 круга, общая протяженность гонки составляет 306,049 км. Первая гонка в столице Азербайджана прошла в 2016 году под названием Гран-при Европы, а последующие восемь этапов носят название Гран-при Азербайджана.

В 2016 году победителем гонки стал немец Нико Росберг. В последующие годы первыми финишировали Даниэль Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика) и Макс Ферстаппен (Нидерланды). В 2023 году Перес одержал свою вторую победу в Баку. В 2024 году пилот "McLaren" Оскар Пиастри стал победителем этапа. В 2020 году гонка не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Перед Гран-при Азербайджана пилот "McLaren" Оскар Пиастри лидирует в общем зачете с 324 очками. Его напарник Ландо Норрис занимает второе место (293 очка), третьим идет Макс Ферстаппен из "Red Bull" (230 очков).

В Кубке конструкторов также лидирует "McLaren" с 617 очками, на втором месте - "Ferrari" (280 очков), на третьем - "Mercedes" (260 очков).