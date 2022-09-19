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Золото подешевело на укреплении доллара

Золото подешевело на укреплении доллара Цена на золото опустилась в понедельник утром, находясь ниже 1 680 долларов за тройскую унцию, сдерживая стоимость укрепление доллара. При этом рынки продолжают ждать решение по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
19 сентября 2022 г. 09:04
Золото подешевело на укреплении доллара

Цена на золото опустилась в понедельник утром, находясь ниже 1 680 долларов за тройскую унцию, сдерживая стоимость укрепление доллара. При этом рынки продолжают ждать решение по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6,65 доллара, или на 0,4%, до 1 676,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24%, до 19,462 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 109,83 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

В среду Федрезерв озвучит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, а позже на пресс-конференции выступит председатель регулятора Джером Пауэлл. Рынки будут ожидать сигналов по дальнейшим мерам по монетарной политике.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке и к американской макростатистике, поскольку это отражается на долларе, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.

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Версия на английском языке Gold falls against strengthening dollar

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