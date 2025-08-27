О нас

Золото подешевело на фоне удорожания доллара к мировым валютам

Финансы
27 августа 2025 г. 09:34
Цена на золото в среду утром снизилась на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $7,08 относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до $3 425,92 за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,26%, до $38,508 за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,22% - до 98,46 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.

Цена драгоценного металла несколько корректируется после роста вторника примерно на 0,7%.

