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Золото незначительно подорожало на ожиданиях предстоящих действий ФРС США

Золото незначительно подорожало на ожиданиях предстоящих действий ФРС США Цена на золото в понедельник утром немного выросла, рынки в ожидании следующих действий от Федрезерва (ФРС) США.
Финансы
24 октября 2022 г. 10:01
Золото незначительно подорожало на ожиданиях предстоящих действий ФРС США

Цена на золото в понедельник утром немного выросла, рынки в ожидании следующих действий от Федрезерва (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 3,5 доллара, или на 0,21%, до 1 659,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,2%, до 19,293 доллара за унцию.

Стоимость золота слабо растет в понедельник утром, пока основное внимание рынков обращено к дальнейшим действиям ФРС. По данным CME Group, 90,5% экспертов прогнозируют, что в ноябре Федрезерв снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

При этом сдерживающий эффект на рост стоимости золота оказывает дорожающий доллар, так как чем дороже американская валюта, тем недоступнее золото для покупки в другой валюте.

Так, курс доллара к иене увеличивается до 148,91 йены со 147,64 йены на закрытие прошлой торговой сессии. Курс евро к доллару в то же время снижается до 0,9843 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9860 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 112,1 пункта.

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