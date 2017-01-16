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    "Золотая Корона" вводит акционный тариф на денежные переводы в Азербайджан

    Тариф составит 0,75%

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Система денежных переводов "Золотая Корона" объявляет о продлении общесистемной акции по денежным переводам с конвертацией по всем валютам на 2017 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По информации, также с 15 января 2017 года по 31 мая 2017 года по направлениям Азербайджан и Казахстан вводится акционный тариф – 0,75%.

    Кроме того, для отправки переводов по направлению Турция, в системе "Золотая Корона" теперь доступна новая валюта – турецкая лира.

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