​Завершен проект Made in Azerbaijan, осуществляемый при поддержке Kapital Bank

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО Kapital Bank и Азербайджанский государственный экономический университет подписали меморандум о сотрудничестве. Как передает Report, в рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект Made in Azerbaijan среди студентов вузов Азербайджана при организационной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта и Инновационного бизнес-инкубатора.

По итогам завершившегося на прошлой неделе проекта в финал конкурса вышли 7 участников, предоставивших бизнес-идеи. Всем финалистам были вручены денежные призы, корпоративные подарки и сертификаты от Kapital Bank. Трем победителям конкурса, представившим лучшие бизнес-идеи, были вручены специальные денежные призы от Kapital Bank: первому - денежный приз в размере 1000 манатов, второму - 750 манатов и третьему - 500 манатов. Остальные финалисты получили денежные призы в размере 200 манатов.

"Kapital Bank, наряду с банковской деятельностью, уделяет особое внимание социально направленным проектам. Среди них всегда выделялись проекты, связанные с образованием, такие как Made in Azerbaijan, в котором приняли участие около 60-ти студентов, представивших свои бизнес-идеи, и лучшие из них заняли призовые места. В рамках долгосрочного сотрудничества с Азербайджанским государственным экономическим университетом Kapital Bank планирует осуществить еще ряд инновационных проектов", - отметил первый заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Мамедов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане.