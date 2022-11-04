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Заново сформирован состав Наблюдательного совета Azer-Türk Bank

Заново сформирован состав Наблюдательного совета Azer-Türk Bank Сегодня прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО Azer-Türk Bank, на котором был заново сформирован Наблюдательный совет банка.
Финансы
4 ноября 2022 г. 17:46
Заново сформирован состав Наблюдательного совета Azer-Türk Bank

Сегодня прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО Azer-Türk Bank, на котором был заново сформирован Наблюдательный совет банка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО Azer-Türk Bank.

Председателем Наблюдательного совета выбран гендиректор Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Руслан Алиханов, членами совета - директор департамента правового обеспечения и связей с государственными структурами АИХ Гюнель Джавадова и заведующий отделом Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Пярвин Манафов.

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