Заново сформирован состав Наблюдательного совета Azer-Türk Bank

Сегодня прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО Azer-Türk Bank, на котором был заново сформирован Наблюдательный совет банка.

Сегодня прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО Azer-Türk Bank, на котором был заново сформирован Наблюдательный совет банка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО Azer-Türk Bank.

Председателем Наблюдательного совета выбран гендиректор Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Руслан Алиханов, членами совета - директор департамента правового обеспечения и связей с государственными структурами АИХ Гюнель Джавадова и заведующий отделом Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Пярвин Манафов.