Зампред: ЦБА демонстрирует консервативный подход к криптовалютам

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Центробанк Азербайджана (ЦБА) демонстрирует консервативный подход к криптовалютам, исследует риски этого процесса".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБА Алим Гулиев.

"В последнее время звучат различные мнения относительно криптовалют. В некоторых странах к ним консервативный подход. В некоторых ведущих странах нет ясного подхода к криптовалютам, полностью не завершен процесс формирования цифровых денег как товара. ЦБА демонстрирует консервативный подход в этом направлении, исследует риски этого процесса", - отметил он.

По словам А.Гулиева, вопрос кибербезопасности должен оставаться в центре внимания:

"Кибератаки свидетельствует о наличии пробелов в финансовой системе. С этой точки зрения необходимо проводить превентивные меры для того, чтобы технологические революции не наносили урон финансовой системе".