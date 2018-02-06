Заместитель исполнительного директора ADIF снова встретится с кредиторами Bank Standard

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля в 15:00 состоится очередное заседание Кредиторского комитета ликвидируемого Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, встреча состоится в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 16. На встрече также примет участие заместитель исполнительного директора фонда Вугар Абдуллаев. На встрече обсудят нарушения закона в процессе ликвидации Bank Standard, судебные иски в отношении лиц, обвиняемых в банкротстве банка, и другие важные вопросы.

Это будет вторая встреча В.Абдуллаева с кредиторами Bank Standard. Предыдущая встреча состоялась 21 ноября прошлого года.