Заимствования Британии могут стать рекордными с конца Второй мировой

Чистый госдолг составляет около 97,7% ВВП

Государственные заимствования Великобритании по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 марта, могут стать рекордными с конца Второй мировой войны, составив 303,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Как передает Report, это следует из предварительного прогноза британского Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS).

По данным ONS, объем заимствований за прошлый год вырос на 246,1 миллиарда фунтов стерлингов из-за расходов, связанных с пандемией коронавируса.

При этом чистые заимствования государственного сектора, за исключением государственных банков, составили 14,5% от ВВП, также отметили в ONS. В марте 1946 года этот показатель составлял 15,2%.

Британские власти потратили на текущие расходы 941,7 миллиарда фунтов стерлингов, что на 203,2 миллиарда фунтов больше, чем годом ранее. В расходы за прошлый год также включены 78,2 миллиарда фунтов стерлингов, которые были направлены на схемы сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом.

Чистый госдолг за отчетный период составил 2,14 триллиона фунтов стерлингов, что составляет около 97,7% ВВП.