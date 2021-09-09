За счет чего будут повышаться зарплаты в Азербайджане?

В следующем году ожидается повышение заработных плат в Азербайджане.

В следующем году ожидается повышение заработных плат в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном вчера заявлении Минфина о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2022 год.

Повышение заработной платы должно соотноситься с производительностью труда.

Экономист-эксперт Халид Керимли считает, что правительству необходимо пойти на повышение заработной платы: "За последние несколько лет, особенно после 2019 года, такого роста, то есть около 10% в год, не наблюдалось. Экономические условия в 2020-2021 годах, вызванные влиянием пандемии и войны, не позволили этого сделать. Если мы рассмотрим инфляцию последних лет, то увидим, что наблюдается значительный рост цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары. Если в 2019 году рост колебался в пределах 2-3%, то в 2020-2021 годах превысил 4%. В частности, начиная с 2020 года наблюдается рост цен на продовольствие как в глобальном масштабе, так и на рынке страны, а это значительные траты для населения, особенно для граждан, работающих в госсекторе, что приводит к ухудшению их социального положения.

Повышение заработной платы улучшит как социальное положение этих слоев населения, так и придаст импульс общей экономической активности, благодаря стимулированию спроса на внутреннем рынке. Это важно для экономики. Но зарплаты повышаются соотносительно с производительностью труда. Кроме того, нужно предусмотреть, чтобы расходы не стали серьезным источником инфляции в будущем".

Эксперт считает, что, поскольку доля трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в формировании госбюджета Азербайджана в ближайшие годы будет преобладать, рост зарплат также будет происходить в основном за счет нефтяных доходов и не станет дополнительным бременем для бюджета: "Глядя на прогнозы бюджета на будущий и последующие годы, мы видим, что значительная часть доходов будет приходиться на нефтяной сектор. Например, удельный вес доходов от нефти в 2022 году составит 52,4%. Из них 87,5% - за счет прямых трансфертов из ГНФАР. Естественно, растут и налоги, выплачиваемые ненефтяным сектором. Но в ближайшие годы главную роль будет играть нефтяной сектор".