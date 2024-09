Японские компании Tokyo Metro и Rigaku разместят IPO на сумму свыше $3 млрд

Японские компании Tokyo Metro и Rigaku в пятницу запустили процесс первичного публичного размещения акций (IPO) на общую сумму 3,1 млрд долларов в следующем месяце.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Tokyo Metro планирует привлечь 320 млрд иен (2,23 млрд долларов), что станет крупнейшим IPO в Японии за последние шесть лет.

Организаторами IPO выступают Nomura Securities Co., Mizuho Securities Co. и Goldman Sachs Japan Co.

Tokyo Metro управляет почти 200 км путей и ежедневно перевозит 6,5 млн пассажиров.

Что касается Rigaku (производитель инструментов для рентгеновского тестирования), то компания при поддержке Carlyle Group, планирует провести IPO на сумму до 126 млрд иен.