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Японцев возмутила новая российская монета

Японцев возмутила новая российская монета Россия планирует выпустить в обращение пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции
Финансы
15 августа 2020 г. 13:04

Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.

Большинство комментаторов отреагировали на новость отрицательно.

"Нельзя позволить России выпускать такие "юбилейные" монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть "северные территории"! Правительство должно что-то делать, а не только "бегать" от проблем!" — возмутился пользователь с ником Tokumei.

"Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной", —добавил tim.

"Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления", — предложил per.

"Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!" — резюмировал bou.

Напомним, что Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.

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